У Британії виправдали чоловіка, який спалив Коран біля турецького консульства в Лондоні

Чоловік, визнаний винним у скоєнні правопорушення проти громадського порядку з релігійним підтекстом, підпаливши примірник Корану біля турецького консульства в Лондоні, 10 жовтня був виправданий.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

51-річний Хаміт Коскун був оштрафований на 240 фунтів (близько $325) у Вестмінстерському магістратському суді Лондона в червні після того, як його визнали винним у скоєнні правопорушення за вигук "Fuck Islam", коли він тримав у руках палаючу книгу біля консульства в центрі Лондона в лютому.

У рішенні апеляційного суду зазначено, що прокуратура не довела, що його поведінка була порушенням громадського порядку або що вона мала місце у присутності людей, які могли б відчути тривогу чи обурення.

Рішення скасувати цей вирок після апеляції в лондонському суді Саутварк-Краун привітали прихильники Коксуна.

"Протест Хаміта Коскуна був законним актом політичного інакомислення. Немає необхідності виправдовувати характер його демонстрації – важливо те, що вона не була злочинною", – заявив Стівен Еванс, виконавчий директор Національного секулярного товариства, яке підтримувало справу чоловіка.

Коскун, чий батько був курдом, а мати – вірменкою, і який мешкав у центральній Англії, заперечував звинувачення і заявив у соціальних мережах, що проводив акцію протесту проти турецького уряду.

Хвиля акцій зі спалення Корану пройшла в кількох європейських державах у 2023 році. Їхні організатори заявляли, що таким чином виступають проти радикальних ісламістських рухів.

Після обурення з боку мусульманських держав, зокрема Туреччини, деякі держави, зокрема Данія, криміналізували спалення релігійних книг.

У червні поліція міста Віллербан, що в передмісті французького Ліона, розпочала розслідування за фактом спалення Корану, викраденого з місцевої мечеті.