В Британии оправдали мужчину, который сжег Коран возле турецкого консульства в Лондоне

Мужчину, признанного виновным в совершении правонарушения против общественного порядка с религиозным подтекстом, когда он поджег экземпляр Корана возле турецкого консульства в Лондоне, 10 октября оправдали.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

51-летний Хамит Коскун был оштрафован на 240 фунтов (около $325) в Вестминстерском магистратском суде Лондона в июне после того, как его признали виновным в совершении правонарушения за выкрик "Fuck Islam", когда он держал в руках горящую книгу возле консульства в центре Лондона в феврале.

В решении апелляционного суда указано, что прокуратура не доказала, что его поведение было нарушением общественного порядка или что оно имело место в присутствии людей, которые могли бы почувствовать тревогу или возмущение.

Решение отменить этот приговор после апелляции в лондонском суде Саутварк-Краун приветствовали сторонники Коксуна.

"Протест Хамита Коскуна был законным актом политического инакомыслия. Нет необходимости оправдывать характер его демонстрации – важно то, что она не была преступной", – заявил Стивен Эванс, исполнительный директор Национального секулярного общества, которое поддерживало дело мужчины.

Коскун, чей отец был курдом, а мать – армянкой, и который жил в центральной Англии, отрицал обвинения и заявил в социальных сетях, что проводил акцию протеста против турецкого правительства.

Волна акций по сожжению Корана прошла в нескольких европейских государствах в 2023 году. Их организаторы заявляли, что таким образом выступают против радикальных исламистских движений.

После возмущения со стороны мусульманских государств, в частности Турции, некоторые государства, в частности Дания, криминализировали сожжение религиозных книг.

В июне полиция города Виллербан, что в пригороде французского Лиона, начала расследование по факту сожжения Корана, похищенного из местной мечети.