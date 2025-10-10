Литва отримає 65 млн євро від ЄС на будівництво центру штучного інтелекту

Литовський консорціум отримає 65 млн євро співфінансування від Європейського Союзу для створення LitAI – "фабрики штучного інтелекту" вартістю 130 мільйонів євро, яка стане першим об’єктом такого масштабу серед країн Балтії.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Як повідомило Міністерство економіки Литви, половину фінансування забезпечить спільне підприємство EuroHPC у межах програм ЄС.

"Фабрика LitAI не тільки сприятиме підвищенню наших науково-дослідних та інноваційних можливостей, але й безпосередньо сприятиме економічному зростанню та поширенню передових технологій по всій країні", – заявив міністр економіки Едвінас Грікшас.

За словами заступника міністра Паулюса Петраускаса, проєкт може принести до 360 млн євро економічного ефекту і допоможе державі працювати ефективніше, швидше та безпечніше.

У міністерстві зазначили, що центр LitAI трансформує можливості Литви у сфері високопродуктивних обчислень (HPC), створивши незалежну систему, оптимізовану для роботи зі штучним інтелектом, яка задовольнить як національні, так і європейські стратегічні потреби.

Проєкт очолить Вільнюський університет, а розміститься майбутня фабрика на базі центру обробки даних VDC3 Литовського радіо– і телевізійного центру у Вільнюсі.

Варто зауважити, що 8 жовтня Європейська комісія оголосила про план на суму 1 млрд євро щодо активізації використання штучного інтелекту в ключових галузях промисловості в рамках зусиль, спрямованих на зменшення залежності Європейського Союзу від технологій США та Китаю.

У вересні італійський парламент схвалив новий закон про штучний інтелект, завдяки чому Італія стала першою країною ЄС, яка прийняла комплексні правила регулювання ШІ, що відповідають Закону ЄС про штучний інтелект.

Також ЗМІ писали, що Німеччина хоче до кінця десятиліття активізувати використання штучного інтелекту, щоб підтримати економіку та конкурувати на світовій арені в ключових технологіях.