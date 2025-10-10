Литва получит 65 млн евро от ЕС на строительство центра искусственного интеллекта

Литовский консорциум получит 65 млн евро софинансирования от Европейского Союза для создания LitAI – "фабрики искусственного интеллекта" стоимостью 130 млн евро, которая станет первым объектом такого масштаба среди стран Балтии.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Как сообщило Министерство экономики Литвы, половину финансирования обеспечит совместное предприятие EuroHPC в рамках программ ЕС.

"Фабрика LitAI не только будет способствовать повышению наших научно-исследовательских и инновационных возможностей, но и непосредственно будет способствовать экономическому росту и распространению передовых технологий по всей стране", – заявил министр экономики Эдвинас Грикшас.

По словам заместителя министра Паулюса Петраускаса, проект может принести до 360 млн евро экономического эффекта и поможет государству работать эффективнее, быстрее и безопаснее.

В министерстве отметили, что центр LitAI трансформирует возможности Литвы в сфере высокопроизводительных вычислений (HPC), создав независимую систему, оптимизированную для работы с искусственным интеллектом, которая удовлетворит как национальные, так и европейские стратегические потребности.

Проект возглавит Вильнюсский университет, а разместится будущая фабрика на базе центра обработки данных VDC3 Литовского радио– и телевизионного центра в Вильнюсе.

Стоит отметить, что 8 октября Европейская комиссия объявила о плане на сумму 1 млрд евро по активизации использования искусственного интеллекта в ключевых отраслях промышленности в рамках усилий, направленных на уменьшение зависимости Европейского Союза от технологий США и Китая.

В сентябре итальянский парламент одобрил новый закон об искусственном интеллекте, благодаря чему Италия стала первой страной ЕС, которая приняла комплексные правила регулирования ИИ, соответствующие Закону ЕС об искусственном интеллекте.

Также СМИ писали, что Германия хочет до конца десятилетия активизировать использование искусственного интеллекта, чтобы поддержать экономику и конкурировать на мировой арене в ключевых технологиях.