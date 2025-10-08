Брюссель виділив 1 млрд євро на впровадження ШІ у стратегічних секторах ЄС

Європейська комісія оголосила про план на суму 1 млрд євро щодо активізації використання штучного інтелекту (ШІ) в ключових галузях промисловості в рамках зусиль, спрямованих на зменшення залежності Європейського Союзу від технологій США та Китаю.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Ця стратегія ЄС щодо застосування ШІ є продовженням плану дій, оприлюдненого в квітні, який має на меті полегшити регуляторне навантаження та витрати для стартапів, які намагаються дотримуватися знакових правил щодо штучного інтелекту, що набули чинності в серпні минулого року.

Європейська комісія виділила охорону здоров'я, фармацевтику, енергетику, мобільність, виробництво, будівництво, агропромисловий комплекс, оборону, комунікації та культуру як критично важливі сектори, які повинні більше використовувати штучний інтелект.

До специфічних для кожного сектора заходів у рамках стратегії "Застосування ШІ" входять:

створення мережі сучасних центрів скринінгу на основі ШІ в галузі охорони здоров'я;

розробка агентного ШІ у виробництві, кліматичній та фармацевтичній галузях.

1 млрд євро буде виділено з дослідницьких проєктів ЄС, таких як "Горизонт Європа" та програма "Цифрова Європа".

"Я хочу, щоб майбутнє штучного інтелекту створювалося в Європі", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що штучний інтелект повинен бути широко поширений.

"За допомогою цих стратегій ми допоможемо прискорити цей процес. Ми будемо просувати підхід "штучний інтелект перш за все" у всіх наших ключових секторах, від робототехніки до охорони здоров'я, енергетики та автомобілебудування", – додала фон дер Ляєн.

У вересні італійський парламент схвалив новий закон про штучний інтелект, завдяки чому Італія стала першою країною ЄС, яка прийняла комплексні правила регулювання ШІ, що відповідають Закону ЄС про штучний інтелект.

Також ЗМІ писали, що Німеччина хоче до кінця десятиліття активізувати використання штучного інтелекту, щоб підтримати економіку та конкурувати на світовій арені в ключових технологіях.