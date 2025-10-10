Зеленський обговорить з премʼєром Британії зустріч "коаліції рішучих"

Президент Володимир Зеленський у пʼятницю сказав, що проведе телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та обговорить зустріч щодо гарантій безпеки та зустріч "коаліції рішучих".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Під час брифінгу у п’ятницю Зеленський анонсував розмову зі Стармером, яка стосуватиметься майбутніх зустрічей союзників.

"Перша тема – це наша зустріч щодо гарантій безпеки та зустріч "коаліції охочих". І ми вирішимо з ним, яку дату та який формат ми можемо обрати", – сказав глава держави.

Зеленський висловив сподівання, що зустріч відбудеться "протягом двох тижнів чи цього місяця".

"Це дуже важливо, тому що я хочу принаймні зробити останні кроки, щоб конкретизувати деталі гарантій безпеки. Але викласти це на папері, а не просто говорити про це І я думаю, що ця зустріч буде дуже важливою", – додав він.

Президент також сказав, що запропонує Британії приєднатись до програми PURL – закупівлі американської зброї для України коштом європейських союзників НАТО.

Нагадаємо, в останньому засіданні "коаліції рішучих" на початку вересня брали участь представники понад 30 країн Європи та інших частин світу.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність політичної пропозиції 35 лідерів "коаліції рішучих" надати Україні гарантії безпеки, причому 26 країн висловили готовність або надіслати війська, або надати певні засоби на підтримку сил гарантування.

