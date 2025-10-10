Зеленский обсудит с премьером Британии встречу "коалиции решительных"

Президент Владимир Зеленский в пятницу заявил, что проведет телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и обсудит встречу по гарантиям безопасности и встречу "коалиции решительных".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Во время брифинга в пятницу Зеленский анонсировал разговор со Стармером, который будет касаться будущих встреч союзников.

"Первая тема – это наша встреча по гарантиям безопасности и встреча "коалиции желающих". И мы решим с ним, какую дату и какой формат мы можем выбрать", – сказал глава государства.

Зеленский выразил надежду, что встреча состоится "в течение двух недель или в этом месяце".

"Это очень важно, потому что я хочу по крайней мере сделать последние шаги, чтобы конкретизировать детали гарантий безопасности. Но изложить это на бумаге, а не просто говорить об этом. И я думаю, что эта встреча будет очень важной", – добавил он.

Президент также сказал, что предложит Великобритании присоединиться к программе PURL – закупке американского оружия для Украины за счет европейских союзников НАТО.

Напомним, в последнем заседании "коалиции решительных" в начале сентября принимали участие представители более 30 стран Европы и других частей мира.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности политического предложения 35 лидеров "коалиции решительных" предоставить Украине гарантии безопасности, причем 26 стран выразили готовность либо направить войска, либо предоставить определенные средства в поддержку сил гарантирования.

Подробнее об итогах сентябрьской встречи в Париже – в статье Коалиция нерешительных. Какие гарантии безопасности готовят для Украины государства Европы и США.