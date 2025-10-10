В МЗС відреагували на істерику Орбана через українців, що "шпигують у смартфонах"

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували заяви премʼєр-міністра Угорщини Віктор Орбан про те, що українська розвідка "проникла" у смартфони угорців через опозиційну партію "Тиса".

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Суспільне", про це на брифінгу у пʼятницю заявив речник МЗС Георгій Тихий.

Тихий сказав, що звинувачення з угорського боку в бік України "стали постійними, а їхня абсурдність тільки зростає".

"Нам дуже прикро, що уряд сусідньої Угорщини, уряд Віктора Орбана нагнітає антиукраїнську істерію, яка позбавлена будь-яких підстав", – додав речник МЗС.

Угорський прем’єр у пʼятницю заявив, що українська розвідка "не просто стежить за Угорщиною, а проникла в країну через проукраїнську. за його словами, партію "Тиса".

Ймовірно, заява Орбана стосувалась повідомлення угорського видання Index про те, що українська компанія PettersonApps могла працювати над розробкою застосунку опозиційної партії "Тиса". У публікації йшлося, що хтось допустив витік даних у мережу 18 тисяч користувачів застосунку.

Пресслужба партії "Тиса" повідомила, що додаток розробили угорські фахівці. Згодом партія також заявила, що хоча у згаданій базі даних є відомості, пов’язані з їхньою спільнотою, вони не знають джерела походження цих даних.

Нагадаємо, днями Віктор Орбан поскаржиться, що президент України Володимир Зеленський використовує "тактику морального шантажу" проти Угорщини.

Також Орбан нещодавно повторив, що угорці не хочуть бути в одному союзі з українцями, щоб "не розділити їхню долю".