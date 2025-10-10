В МИД отреагировали на истерику Орбана из-за украинцев, которые "шпионят в смартфонах"

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что украинская разведка "проникла" в смартфоны венгров через оппозиционную партию "Тиса".

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Суспільне", об этом на брифинге в пятницу заявил спикер МИД Георгий Тихий.

Тихий сказал, что обвинения со стороны Венгрии в адрес Украины "стали постоянными, а их абсурдность только растет".

"Нам очень жаль, что правительство соседней Венгрии, правительство Виктора Орбана нагнетает антиукраинскую истерию, которая лишена каких-либо оснований", – добавил спикер МИД.

Венгерский премьер в пятницу заявил, что украинская разведка "не просто следит за Венгрией, а проникла в страну через проукраинскую, по его словам, партию "Тиса".

Вероятно, заявление Орбана касалось сообщения венгерского издания Index о том, что украинская компания PettersonApps могла работать над разработкой приложения оппозиционной партии "Тиса". В публикации говорилось, что кто-то допустил утечку данных в сеть 18 тысяч пользователей приложения.

Пресс-служба партии "Тиса" сообщила, что приложение разработали венгерские специалисты. Впоследствии партия также заявила, что хотя в упомянутой базе данных есть сведения, связанные с их сообществом, они не знают источника происхождения этих данных.

Напомним, на днях Виктор Орбан пожаловался, что президент Украины Владимир Зеленский использует "тактику морального шантажа" против Венгрии.

Также Орбан недавно повторил, что венгры не хотят быть в одном союзе с украинцами, чтобы "не разделить их судьбу".