Естонія закрила один перехід на кордоні з РФ через підозрілу активність

У п'ятницю ввечері, 10 жовтня, прикордонна служба Естонії вирішила закрити прикордонний пункт пропуску Саатсе, оскільки прикордонники помітили на території Росії більший, ніж зазвичай, військовий підрозділ.

Про це пише ERR, передає "Європейська правда".

За словами Кюнтера Педоскі, оперативного керівника Південної префектури, у п'ятницю, 10 жовтня, прикордонники помітили на території більшу, ніж зазвичай, російську присутність.

"Російські прикордонники регулярно патрулюють прикордонний перехід Саатсе, оскільки це їхня територія. Сьогодні рух був більшим, ніж зазвичай. Ми вирішили закрити дорогу, щоб запобігти можливим провокаціям та інцидентам, оскільки нашою метою є убезпечення естонського народу", – пояснив Педоскі.

Він зазначив, що спочатку прикордонники розмістили патрулі по обидва боки дороги, які спілкувалися з водіями, що проїжджали, і надавали рекомендації уникати цієї місцевості в цей час через посилену присутність російських підрозділів.

"Попри цю рекомендацію, були ті, хто все одно хотів продовжити свою подорож через цю місцевість. Оскільки дорога проходить через російську територію, з огляду на ситуацію з безпекою, під час перетину прикордонного пункту Саатсе необхідно бути пильними", – наголосив він.

Варто нагадати, що вранці 19 вересня в районі острова Вайндлоо в естонський повітряний простір без дозволу увійшли три російські винищувачі МіГ-31 і перебували там близько 12 хвилин. Для їх супроводу в повітря були підняті фінські, а також шведські винищувачі.

ЗМІ повідомляли, що європейські дипломати у приватному порядку попередили Кремль, що НАТО готовий відповісти на наступні порушення свого повітряного простору російськими літаками, зокрема і збиваючи їх.

Європейський парламент 9 жовтня затвердив резолюцію, в якій закликав держави-члени Європейського Союзу збивати повітряні цілі, які незаконно порушують їхні кордони.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна очікує на подальші провокації з боку Росії.