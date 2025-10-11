Хворий на рак експрезидент США Байден почав новий етап лікування

Колишній президент США Джо Байден розпочав новий етап лікування агресивної форми раку, яку йому діагностували в травні.

Про це повідомив у суботу його прессекретар, якого цитує телеканал NBC News, пише "Європейська правда".

"У межах плану лікування раку простати президент Байден наразі проходить курс променевої терапії та гормонального лікування", – розповів речник.

Як повідомило NBC News джерело, знайоме із ситуацією, курс променевої терапії триватиме п'ять тижнів і стане новим етапом у лікуванні Байдена.

Він уже приймає гормональні препарати у вигляді таблеток.

Минулого місяця 82-річний Байден також пройшов лікування раку шкіри.

Нагадаємо, у травні 82-річний Джо Байден оголосив, що йому діагностували агресивну форму раку простати, що дав метастази у кістки. Відтоді він мало з’являється на публіці. Речник експрезидента спростував звинувачення у приховуванні захворювання Байдена.

Джо Байден, як відомо, планував вдруге позмагатися за посаду з Дональдом Трампом на виборах 2024 року, але після провальних дебатів, де він виглядав надто втомленим, під тиском оточення поступився роллю кандидата на користь своєї віцепрезидентки Камали Гарріс.