Больной раком экс-президент США Байден начал новый этап лечения

Бывший президент США Джо Байден начал новый этап лечения агрессивной формы рака, которую ему диагностировали в мае.

Об этом сообщил в субботу его пресс-секретарь, которого цитирует телеканал NBC News, пишет "Европейская правда".

"В рамках плана лечения рака простаты президент Байден сейчас проходит курс лучевой терапии и гормонального лечения", – рассказал представитель.

Как сообщил NBC News источник, знакомый с ситуацией, курс лучевой терапии продлится пять недель и станет новым этапом в лечении Байдена.

Он уже принимает гормональные препараты в виде таблеток.

В прошлом месяце 82-летний Байден также прошел лечение рака кожи.

Напомним, в мае 82-летний Джо Байден объявил, что ему диагностировали агрессивную форму рака простаты, который дал метастазы в кости. С тех пор он мало появляется на публике. Представитель экс-президента опроверг обвинения в сокрытии заболевания Байдена.

Джо Байден, как известно, планировал во второй раз побороться за пост с Дональдом Трампом на выборах 2024 года, но после провальных дебатов, где он выглядел слишком уставшим, под давлением окружения уступил роль кандидата в пользу своего вице-президента Камалы Харрис.