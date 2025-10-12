Міністр оборони Нідерландів завітав в Одеську область

У межах візиту до України міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс прибув на Одещину.

Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер, пише "Європейська правда".

Кіпер розповів, що разом з командувачем ВМС ЗСУ Олексієм Неїжпапою ознайомили Брекельманса з безпековою ситуацією в регіоні.

"Обговорили наслідки постійних обстрілів ворогом цивільної та критичної інфраструктури, ситуацію з енергетикою та підготовку регіону до зими. Рубен Брекельманс підкреслив важливість підтрики України з боку Нідерландів та наголосив, що вони і надалі допомагатимуть українським військовим та цивільному населенню", – написав Кіпер.

Нагадаємо, Україна та Нідерланди у пʼятницю підписали меморандум щодо спільного виробництва безпілотників.

Він був підписаний у межах візиту міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса.

Раніше також повідомлялось, що проєкт зі спільного виробництва дронів-перехоплювачів Україною та Британією перебуває на стадії переговорів і може бути реалізований у найближчі місяці.