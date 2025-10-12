Министр обороны Нидерландов посетил Одесскую область

В рамках визита в Украину министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс прибыл в Одесскую область.

Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, пишет "Европейская правда".

Кипер рассказал, что вместе с командующим ВМС ВСУ Алексеем Неижпапой ознакомили Брекельманса с ситуацией в сфере безопасности в регионе.

"Обсудили последствия постоянных обстрелов врагом гражданской и критической инфраструктуры, ситуацию с энергетикой и подготовку региона к зиме. Рубен Брекельманс подчеркнул важность поддержки Украины со стороны Нидерландов и отметил, что они и в дальнейшем будут помогать украинским военным и гражданскому населению", – написал Кипер.

Напомним, Украина и Нидерланды в пятницу подписали меморандум о совместном производстве беспилотников.

Он был подписан в рамках визита министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса.

Ранее также сообщалось, что проект по совместному производству дронов-перехватчиков Украиной и Великобританией находится на стадии переговоров и может быть реализован в ближайшие месяцы.