Министр обороны Нидерландов посетил Одесскую область
В рамках визита в Украину министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс прибыл в Одесскую область.
Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, пишет "Европейская правда".
Кипер рассказал, что вместе с командующим ВМС ВСУ Алексеем Неижпапой ознакомили Брекельманса с ситуацией в сфере безопасности в регионе.
"Обсудили последствия постоянных обстрелов врагом гражданской и критической инфраструктуры, ситуацию с энергетикой и подготовку региона к зиме. Рубен Брекельманс подчеркнул важность поддержки Украины со стороны Нидерландов и отметил, что они и в дальнейшем будут помогать украинским военным и гражданскому населению", – написал Кипер.
Напомним, Украина и Нидерланды в пятницу подписали меморандум о совместном производстве беспилотников.
Он был подписан в рамках визита министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса.
Ранее также сообщалось, что проект по совместному производству дронов-перехватчиков Украиной и Великобританией находится на стадии переговоров и может быть реализован в ближайшие месяцы.