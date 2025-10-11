Макрон вирушає у Єгипет: говоритиме про перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок, 13 жовтня, вирушає до Єгипту, щоб підтримати угоду про припинення вогню в Газі, укладену за посередництва США, і обговорити реалізацію її наступних етапів.

Відповідну заяву Єлисейського палацу наводить Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Французька президентська адміністрація не повідомила, чи зустрінеться Макрон із президентом США Дональдом Трампом, який також перебуватиме в Єгипті і який виступив посередником в укладенні угоди між Ізраїлем і ХАМАС.

Анонс поїздки Макрона з’явився після зустрічі європейських та арабсько-мусульманських лідерів, яку французький президент організував у Парижі цього тижня.

Трамп раніше також підтвердив, що зустрінеться у Єгипті із "багатьма лідерами", щоб обговорити майбутнє сектора Гази та подальші кроки у межах мирного плану.

Перемир'я в секторі Гази офіційно розпочалося опівдні 10 жовтня, коли Армія оборони Ізраїлю заявила, що вивела війська на узгоджені лінії розгортання в рамках угоди з ХАМАС про звільнення всіх заручників.

Трамп заявив, що "в цілому існує консенсус" щодо наступних етапів плану припинення вогню в секторі Гази.