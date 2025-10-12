Зеленский: мир должен оказывать давление на РФ наряду с мирными усилиями на Ближнем Востоке

Президент Владимир Зеленский в воскресенье призвал сообщество оказывать давление на РФ параллельно с процессом установления мира на Ближнем Востоке.

Об этом глава государства написал в своих соцсетях, пишет "Европейская правда".

Зеленский подчеркнул, что Россия позволяет себе эскалацию ударов и откровенно пользуется тем, что мир сконцентрирован на обеспечении мира на Ближнем Востоке.

"Именно поэтому нельзя допускать никакого ослабления давления. Санкции, тарифы, совместные действия в отношении покупателей российской нефти, которые финансируют эту войну, – все должно оставаться на столе. И именно это может открыть путь к длительному миру для Европы. Мир может гарантировать это параллельно с миротворческим процессом на Ближнем Востоке", – подчеркнул глава государства.

Зеленский сообщил, что всего за эту неделю против Украины россияне применили более 3100 дронов, 92 ракеты и около 1360 КАБов.

Напомним, 13 октября в Египте состоится международный саммит для установления мира в войне между Израилем и ХАМАС после того, как в пятницу вступило в силу прекращение огня.

Саммит пройдет в Шарм-эль-Шейху, его будут совместно возглавлять президент США Дональд Трамп и президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси.

Ожидается, что в нем примут участие несколько мировых лидеров.

В частности, известно об участии премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона.