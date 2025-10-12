Стармер візьме участь в Єгипті у мирному саміті щодо Гази

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер візьме участь у міжнародному саміті в Єгипті в понеділок, де буде підписано мирний план для Гази.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на BBC, повідомили на Даунінг-стріт.

Стармер висловить "особливу шану" в Шарм-ель-Шейху президенту США Дональду Трампу, заявили на Даунінг-стріт.

Там додали, що на понеділковому саміті відбудеться "церемонія підписання" мирного плану, "що стане історичним поворотом для регіону після двох років конфлікту і кровопролиття".

Кір подякує Єгипту, Катару і Туреччині за те, що "привели нас до цього моменту", а також Трампу, після чого закличе до подальшої координації зусиль для забезпечення "швидкого прогресу у напрямку другої фази" перемир'я.

Перемир'я в Газі набуло чинності в п'ятницю вранці після того, як Ізраїль і ХАМАС погодилися на першу фазу угоди про перемир'я та повернення заручників. Наступні фази угоди ще мають бути узгоджені.

Президент США у понеділок очолить саміт разом із президентом Єгипту Абдель Фаттахом ас-Сісі, в якому візьмуть участь лідери понад 20 країн.

Президент Франції Емманюель Макрон також вирушить у Єгипет для участі у саміті.