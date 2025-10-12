Трамп відвідає Ізраїль та Єгипет, щоб відзначити історичну мирну угоду 

Президент США Дональд Трамп у неділю вилетить до Ізраїлю та Єгипту, щоб відзначити мирну угоду з припинення бойових дій в секторі Гази, організовану його адміністрацією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The New York Post.

Трамп вирушить до Святої Землі в неділю ввечері, і, як очікується, приєднається до ізраїльтян, які відзначають кінець кривавого дворічного конфлікту, та зустрінеться з арабськими лідерами, які допомогли змусити ХАМАС прийняти умови угоди про припинення вогню.

"Сподіваюся, ви досягнете великого успіху – або, як я це називаю, вічного успіху", – сказав Трамп у п'ятницю ввечері в Овальному кабінеті, розкриваючи нові подробиці своєї поїздки.

У суботу Білий дім все ще перебував на етапі узгодження поїздки Трампа. Високопосадовець адміністрації повідомив виданню, що ситуація все ще "дуже нестабільна", й остаточні рішення щодо того, хто супроводжуватиме президента і яку дипломатію він проводитиме, ще не прийняті.

Трамп заявив, що поїде до Єгипту де президент Абдель Фаттах Ас-Сісі організовує саміт щодо Гази. Президент США має намір сісти на борт Air Force One в неділю ввечері й вилетіти з бази Ендрюс. Він планує вирушити назад до Вашингтона в понеділок.

Ізраїльські посадовці готують церемонію зустрічі Трампа в аеропорту Бен-Гуріон, після якої президент США виступить з промовою в ізраїльському Кнесеті.

За даними видання The Times of Israel, візит Трампа до Ізраїлю в понеділок триватиме близько чотирьох годин і включатиме зустрічі з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху та сім'ями ізраїльських заручників.

Трамп і його радники відіграли ключову роль у тиску на Ізраїль та ХАМАС, щоб вони прийняли угоду, яка була укладена після більш ніж двох років кривавого конфлікту в секторі Гази.

Домовлене перемир'я набуло чинності в п'ятницю опівдні. Близько 20 вцілілих заручників мають повернутися додому в понеділок або вівторок.

Ізраїль опублікував список 250 палестинських в'язнів, яких буде звільнено в рамках угоди. Крім того, ХАМАС має повернути останки ще 28 заручників.

Президент Франції Емманюель Макрон також вирушає у Єгипет, де говоритиме про перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС.