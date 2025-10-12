Венс: США мають більше карт у ескалації торговельної суперечки з Китаєм

Віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав Пекін "обрати шлях розуму" на тлі нової хвилі торговельної напруги між США та Китаєм, заявивши, що президент Дональд Трамп має більше важелів впливу.

Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Його коментарі стали черговим кроком у взаємних звинуваченнях, які дестабілізують ринки та створюють невизначеність напередодні можливого саміту Трампа і китайського лідера Сі Цзіньпіна, що може відбутися наприкінці місяця в Південній Кореї.

"Це буде делікатний танець, і багато що залежатиме від того, як китайці відреагують", – сказав Венс в ефірі Fox News у неділю.

"Якщо вони дадуть надто агресивну відповідь, я гарантую, що президент Сполучених Штатів має набагато більше карт, ніж Китайська Народна Республіка. Але якщо вони готові діяти розумно, тоді й ми будемо розумними", – додав він.

У своєму недільному зверненні Міністерство торгівлі Китаю закликало США припинити погрожувати підвищенням мит і закликало до подальших переговорів для врегулювання спірних питань.

Напруга різко зросла минулого тижня після того, як Китай оголосив про нові експортні обмеження та інші заходи, частина з яких набуде чинності лише в листопаді або може бути застосована вибірково.

Розлючений Трамп у п’ятницю заявив, що з 1 листопада запровадить 100-відсоткові мита на китайські товари та обмежить експорт певного американського програмного забезпечення, а також може призупинити постачання авіаційних деталей.