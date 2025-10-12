Венс: США имеют больше карт в эскалации торгового спора с Китаем

Вице-президент США Джей Ди Венс призвал Пекин "избрать путь разума" на фоне новой волны торгового напряжения между США и Китаем, заявив, что президент Дональд Трамп имеет больше рычагов влияния.

Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Его комментарии стали очередным шагом во взаимных обвинениях, которые дестабилизируют рынки и создают неопределенность накануне возможного саммита Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина, который может состояться в конце месяца в Южной Корее.

"Это будет деликатный танец, и многое будет зависеть от того, как китайцы отреагируют", – сказал Венс в эфире Fox News в воскресенье.

"Если они дадут слишком агрессивный ответ, я гарантирую, что президент Соединенных Штатов имеет гораздо больше карт, чем Китайская Народная Республика. Но если они готовы действовать разумно, тогда и мы будем разумными", – добавил он.

В своем воскресном обращении Министерство торговли Китая призвало США прекратить угрожать повышением пошлин и призвало к дальнейшим переговорам для урегулирования спорных вопросов.

Напряженность резко возросла на прошлой неделе после того, как Китай объявил о новых экспортных ограничениях и других мерах, часть из которых вступит в силу только в ноябре или может быть применена выборочно.

Разгневанный Трамп в пятницу заявил, что с 1 ноября введет 100-процентные пошлины на китайские товары и ограничит экспорт определенного американского программного обеспечения, а также может приостановить поставки авиационных деталей.