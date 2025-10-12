Китай закликав США відмовитися від погроз щодо мит і продовжити переговори

Китай закликав США припинити погрожувати йому підвищенням мит і заохочує Вашингтон до подальших переговорів для укладення торговельної угоди, реагуючи на останні кроки президента Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", пише агентство Bloomberg.

Китайське міністерство торгівлі заявило у неділю, що нещодавні торговельні контрзаходи Китаю щодо питань, пов'язаних із США, були необхідними оборонними діями.

У заяві сказано, що Пекін вживатиме відповідних заходів для захисту своїх прав, якщо США продовжуватимуть свої дії.

"Погрози високими митами на кожному кроці – це не правильний спосіб налагодити відносини з Китаєм. Китай закликає США якомога швидше виправити свої неправильні дії", – йдеться у заяві міністерства.

У п'ятницю Трамп оголосив про додатковий 100-відсотковий тариф на товари з Китаю з 1 листопада.

Також Трамп пригрозив Китаю введенням експортного контролю на деталі літаків Boeing.

Це відбулося через кілька годин після того, як Трамп погрожував скасувати майбутню зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном, оскільки Китай ввів нові портові збори для американських суден, розпочав антимонопольне розслідування щодо Qualcomm і оголосив про нові обмеження на експорт критично важливих матеріалів.