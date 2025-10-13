Трамп про торговельну війну з Китаєм: Сі не хоче Великої депресії, все буде добре

Американський президент Дональд Трамп на тлі нового загострення торговельних відносин з Китаєм запевнив, що зможе залагодити конфлікт з Пекіном і "все буде добре".

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

На тлі нового загострення торговельних відносин з Китаєм американський президент закликав "не хвилюватися" щодо Пекіна, та запевнив – "все буде добре".

"Високоповажний президент Сі просто переживає важкий період. Він не хоче Великої депресії для своєї країни, і я теж. США хочуть допомогти Китаю, а не нашкодити йому", – заявив Трамп.

Зазначимо, напруга різко зросла минулого тижня після того, як Китай оголосив про нові експортні обмеження та інші заходи, частина з яких набуде чинності лише в листопаді або може бути застосована вибірково.

Скриншот: Truth Social

Розлючений Трамп 10 жовтня заявив, що з 1 листопада запровадить 100-відсоткові мита на китайські товари та обмежить експорт певного американського програмного забезпечення, а також може призупинити постачання авіаційних деталей.

У своєму зверненні Міністерство торгівлі Китаю закликало США припинити погрожувати підвищенням мит і закликало до подальших переговорів для врегулювання спірних питань.

А віцепрезидент США Джей Ді Венс закликав Пекін "обрати шлях розуму".