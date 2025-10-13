Трамп о торговой войне с Китаем: Си не хочет Великой депрессии, все будет хорошо

Американский президент Дональд Трамп на фоне нового обострения торговых отношений с Китаем заверил, что сможет уладить конфликт с Пекином и "все будет хорошо".

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

На фоне нового обострения торговых отношений с Китаем американский президент призвал "не волноваться" по поводу Пекина и заверил, что "все будет хорошо".

"Уважаемый президент Си просто переживает трудный период. Он не хочет Великой депрессии для своей страны, и я тоже. США хотят помочь Китаю, а не навредить ему", – заявил Трамп.

Отметим, напряжение резко возросло на прошлой неделе после того, как Китай объявил о новых экспортных ограничениях и других мерах, часть из которых вступит в силу только в ноябре или может быть применена выборочно.

Скриншот: Truth Social

Разъяренный Трамп 10 октября заявил, что с 1 ноября введет 100-процентные пошлины на китайские товары и ограничит экспорт определенного американского программного обеспечения, а также может приостановить поставки авиационных деталей.

В своем обращении Министерство торговли Китая призвало США прекратить угрожать повышением пошлин и призвало к дальнейшим переговорам для урегулирования спорных вопросов.

А вице-президент США Джей Ди Венс призвал Пекин "выбрать путь разума".