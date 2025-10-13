Біля посольства РФ у Берліні затримали жінку з ножем, яка погрожувала охороні

Біля російського посольства у центрі німецького Берліна затримали жінку, яка погрожувала ножем співробітниці поліції, що охороняла будівлю.

Про це повідомила поліція Берліна, пише "Європейська правда".

За даними правоохоронців, інцидент стався близько полудня 11 жовтня.

Зазначається, що жінка наблизилася до співробітниці охорони, начебто піднесла ніж до її обличчя та почала погрожувати. Після того, як охоронниця дістала табельну зброю, жінка втекла, але незабаром її затримали поліцейські.

При цьому, за даними правоохоронців, 31-річна затримана "вигукувала ксенофобські образи".

Через її підозрілу поведінку співробітники доставили жінку до клініки, де у неї також взяли зразок крові.

Відділ безпеки Державного кримінального поліцейського управління взяв на себе розслідування справи.

Нещодавно троє депутатів парламенту землі Саксонія-Ангальт від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" взяли участь у заході на честь дня народження Владіміра Путіна в посольстві Росії в Берліні.

Також депутатка Бундестагу від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Біргіт Бессін відвідала російське посольство в Берліні з групою відвідувачів зі свого виборчого округу і наразилась на критику.