Депутатка Бундестагу від "АдН" зводила виборців у посольство Росії

Депутатка Бундестагу від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Біргіт Бессін відвідала російське посольство в Берліні з групою відвідувачів зі свого виборчого округу і наразилась на критику.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Про свій візит до посольства Росії депутатка "АдН" повідомила ще 11 вересня, пояснивши це тим, що "в такій політично напруженій ситуації як ніколи важливо підтримувати комунікацію".

Фото: Instagram Біргіт Бессін

Візит був частиною офіційної програми відвідувань Бундестагу, яку організовує Федеральне відомство з питань преси і яка фінансується за рахунок коштів платників податків.

До того ж, він відбувся наступного дня після того, як російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі, що викликало критику колег Бесін.

Депутат парламенту від Християнсько-демократичного союзу Кнут Абрагам, коментуючи витівку колеги з "АдН", назвав її "нічим іншим, як свідомою підтримкою війни" проти України.

Представник Федерального відомства з питань преси Німеччини сказав, що відомство не має впливу на те, "які місця чи заходи відвідують депутати Бундестагу зі своїми групами поза організованими нами пунктами програми".

Програма відвідування Бундестагу передбачає до трьох поїздок на одного депутата на рік та покриває витрати на проїзд, проживання в готелі та частково харчування.

Представники й керівнцтво "Альтернативи для Німеччини" й раніше виявляли симпатії до Росії.

У травні співголова "АдН" Аліса Вайдель заявила, що успіх потенційних "мирних переговорів" щодо війни в Україні залежить від врахування інтересів Росії у сфері безпеки.

10 вересня "Альтернатива для Німеччини" очолила рейтинг симпатій німецьких виборців.