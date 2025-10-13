Возле российского посольства в центре немецкого Берлина задержали женщину, которая угрожала ножом сотруднице полиции, охранявшей здание.

Об этом сообщила полиция Берлина, пишет "Европейская правда".

По данным правоохранителей, инцидент произошел около полудня 11 октября.

Отмечается, что женщина приблизилась к сотруднице охраны, якобы поднесла нож к ее лицу и начала угрожать. После того, как охранница достала табельное оружие, женщина сбежала, но вскоре ее задержали полицейские.

При этом, по данным правоохранителей, 31-летняя задержанная "выкрикивала ксенофобские оскорбления".

Из-за ее подозрительного поведения сотрудники доставили женщину в клинику, где у нее также взяли образец крови.

Отдел безопасности Государственного уголовного полицейского управления взял на себя расследование дела.

Недавно трое депутатов парламента земли Саксония-Ангальт от ультраправой "Альтернативы для Германии" приняли участие в мероприятии в честь дня рождения Владимира Путина в посольстве России в Берлине.

Также депутат Бундестага от ультраправой "Альтернативы для Германии" Биргит Бессин посетила российское посольство в Берлине с группой посетителей из своего избирательного округа и подверглась критике.