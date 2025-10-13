Німеччина перегляне обмеження на експорт зброї до Ізраїлю
Віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що уряд перегляне часткове ембарго на постачання зброї до Ізраїлю.
Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить DW.
У серпні уряд канцлера Фрідріха Мерца призупинив експорт деякої зброї до Ізраїлю, яку могли використати в бойових діях у Газі.
Тоді Ізраїль стикався із тиском у зв'язку зі своїми діями на палестинській території і на той час був готовий почати операцію із захоплення міста Газа.
Мерц тоді зазнав критики з боку прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що німецький лідер "здався" під тиском повідомлень у ЗМІ, які він назвав неправдивими.
"Ми переоцінимо ситуацію", – сказав Клінгбайль.
Ця заява пролунала на тлі того, що ХАМАС готується звільнити заручників, яких він захопив під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.
Заручники будуть звільнені у рамках угоди про припинення вогню, досягнутої за участі адміністрації президента США Дональда Трампа.