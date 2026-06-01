Скандальний експосол Британії у США критикував Стармера у листуваннях

Нові документи у справі експосла Британії у США Пітера Мендельсона, звинуваченого у зв'язках з Епштейном, свідчать, що він різко критикував прем’єр-міністра Кіра Стармера.

Про це йдеться у листуванні у месенджерах між Мендельсоном та тодішнім канцлером герцогства Ланкастерського, передає Sky News, пише "Європейська правда".

Як свідчать оприлюднені документи, у листуванні від травня 2025 року Мендельсон стверджував, що Стармеру "бракує енергії", а уряду потрібно "більше розмаху".

"Проблема в тому, що уряд не вселяє відчуття, ніби він веде справжню боротьбу за те, щоб змінити Британію на краще. Саме це я маю на увазі під словами "шик" і "енергійність", – писав Мендельсон.

Також документи свідчать про обіцянку Мендельсона тодішньому главі МЗС Девіду Леммі, що той не пошкодує про його призначення.

Попередні файли, оприлюднені раніше цього року, містили викривальне листування між експослом та Епштейном. Як вважається, посадовець передавав фінансисту деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії.

Мендельсон раніше заперечував будь-які правопорушення щодо своїх стосунків з Епштейном та вибачився перед його жертвами.

Крім того, нещодавно виявлені факти свідчать про те, що Мендельсон перед своїм призначенням на посаду не пройшов перевірку на безпеку, однак посадовці Міністерства закордонних справ не повідомили про це уряд.

Справа зі скандальним експослом, а також невдача на місцевих виборах все більше підривають прем’єрство Кіра Стармера.

