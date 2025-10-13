Германия пересмотрит ограничения на экспорт оружия в Израиль

Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль заявил, что правительство пересмотрит частичное эмбарго на поставки оружия в Израиль.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит DW.

В августе правительство канцлера Фридриха Мерца приостановило экспорт некоторого оружия в Израиль, которое могли использовать в боевых действиях в Газе.

Тогда Израиль сталкивался с давлением в связи со своими действиями на палестинской территории и в то время был готов начать операцию по захвату города Газа.

Мерц тогда подвергся критике со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что немецкий лидер "сдался" под давлением сообщений в СМИ, которые он назвал ложными.

"Мы переоценим ситуацию", – сказал Клингбайль.

Это заявление прозвучало на фоне того, что ХАМАС готовится освободить заложников, которых он захватил во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

Заложники будут освобождены в рамках соглашения о прекращении огня, достигнутого при участии администрации президента США Дональда Трампа.