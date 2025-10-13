Макрон після звільнення заручників з полону ХАМАС побачив можливість для миру

Президент Франції Емманюель Макрон привітав факт звільнення бойовиками терористичного угруповання ХАМАС перших семи заручників, яких утримували у полоні з 2023 року.

Про це він написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Макрон зазначив, що "поділяє радість" сімей та ізраїльського народу у зв’язку зі звільненням заручників.

"З їхнім звільненням – та звільненням тринадцяти інших заручників, яке очікується сьогодні вранці, – мир стає можливим для Ізраїлю, Гази та всього регіону", – підкреслив французький президент.

За його словами, Франція братиме участь у кожному етапі мирного плану президента США Дональда Трампа разом з арабськими партнерами.

Нагадаємо, зранку 13 жовтня ХАМАС звільнив і передав Червоному Хресту перших сім із двадцяти живих заручників.

Заручників звільняють у рамках угоди про припинення вогню, досягнутої за участю адміністрації президента США Дональда Трампа.