Макрон после освобождения заложников из плена ХАМАС увидел возможность для мира

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал факт освобождения боевиками террористической группировки ХАМАС первых семи заложников, которых удерживали в плену с 2023 года.

Об этом он написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Макрон отметил, что "разделяет радость" семей и израильского народа в связи с освобождением заложников.

"С их освобождением – и освобождением тринадцати других заложников, которое ожидается сегодня утром, – мир становится возможным для Израиля, Газы и всего региона", – подчеркнул французский президент.

По его словам, Франция будет участвовать в каждом этапе мирного плана президента США Дональда Трампа вместе с арабскими партнерами.

Напомним, утром 13 октября ХАМАС освободил и передал Красному Кресту первых семь из двадцати живых заложников.

Заложников освобождают в рамках соглашения о прекращении огня, достигнутого при участии администрации президента США Дональда Трампа.