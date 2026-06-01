У Британії можуть покарати поліцейських, які спали на службі у Віндзорському замку

Понад 20 офіцерів поліції з охорони королівської родини були обмежені у службових обов'язках через звинувачення в тому, що дехто з них спав на посту у Віндзорському замку або залишав його.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

За повідомленням поліції, після початку термінового розслідування минулого місяця 23 офіцери командування охорони королівської родини отримали повідомлення про порушення дисципліни. При цьому 21 правоохоронця тимчасово обмежили у службових обов'язках.

"Імовірна поведінка не відповідає високим стандартам, яких очікують від офіцерів, особливо тих, хто виконує захисні функції", – заявив речник поліції.

Звинувачення стали відомими після того, як газета The Sun повідомила, що офіцерів звинувачують у залишенні своїх постів без нагляду у Віндзорі, одній з резиденцій короля Чарльза, а також у тому, що вони спали під час служби.

Офіцери зі спеціалізованого підрозділу поліції відповідають за охорону членів королівської родини та королівських резиденцій.

Двоє офіцерів, яких не відсторонили від виконання обов'язків, не будуть направлені до королівських резиденцій, поки триває розслідування, йдеться у заяві поліції, в якій також зазначено, що розслідування тривають і в інших королівських резиденціях.

Віндзорський замок, де минулого року король приймав президента США Дональда Трампа, розташований на захід від Лондона і регулярно використовується як для приватних візитів, так і для державних заходів.

