У Сербії обговорюють можливе скасування безвізу з Росією

У Сербії обговорюється питання запровадження віз із Росією як виконання вимог Брюсселя.

Про це заявив в інтерв'ю російському виданню "Известия" голова комітету сербського парламенту з питань діаспори та сербів регіону Драган Станоєвич, передає "Європейська правда".

За його словами, це робиться для того, щоб країна змогла стати членом Європейського Союзу.

"Питання візового режиму з РФ обговорюється як виконання тих розділів і підрозділів вимог Брюсселя, які включають і введення віз для громадян Росії. <…> Є заяви, що до кінця 2026 року все це має бути зроблено. Але, наскільки я знаю, все це має бути виконано за пів року до вступу до ЄС", – підкреслив Станоєвич.

Однак таке рішення призведе до суспільного невдоволення, тому, за його словами, влада Сербії на нього не піде.

"Я вважаю, що ми далекі від вступу (до ЄС) і від скасування візового режиму, тому що владі в Сербії тільки цього ще не вистачало для повної капітуляції, яка спричиняє погіршення ситуації в Сербії та критичну втрату підтримки серед населення", – сказав сербський політик.

Голова Народної скупщини Сербії та колишня прем’єрка Ана Брнабич нещодавно заявила, що вступ Сербії до ЄС є стратегічним пріоритетом номер один для її країни.

У жовтні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн нагадала Сербії про необхідність синхронізації зовнішньої політики, включно з санкціями проти Росії, задля вступу до ЄС.

Раніше Єврокомісія закликала Сербію до активніших реформ та узгодження зовнішньої політики з позицією ЄС для руху до членства.