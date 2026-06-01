Мер Лондона звинуватив Росію та прихильників Трампа в кампанії з дискредитації міста

Мер Лондона Садік Хан звинуватив прихильників американського президента Дональда Трампа та Росію у хвилі публікацій у соціальних мережах, що з’явилися протягом останніх місяців і, за його словами, мали на меті дискредитувати столицю Великої Британії.

Про це він сказав у понеділок, 1 червня, під час виступу на технологічному фестивалі SXSW у Лондоні, цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Хан заявив, що користувачі соціальних мереж та боти, пов’язані з Китаєм, Росією та рухом MAGA (Make America Great Again), відповідальні за дописи, що поширюють дезінформацію про рівень злочинності в Лондоні та розпалюють розбрат у громадах.

"Маємо поєднання людей, які використовують алгоритми в соціальних мережах для монетизації негативу та ненависті, а також поєднання державних акторів – чи то Китай, Росія, чи то впливові особи з руху MAGA, – які незадоволені тим, що прогресивне, ліберальне та різноманітне місто є неймовірно успішним", – сказав Хан.

Він також назвав Лондон "найкращим містом у світі з погляду культури, туризму та музики".

Зазначається, що пости з тисячами лайків і репостів у соціальних мережах, таких як X, часто зображують Лондон як місто беззаконня, причому багато хто вигадує, що там поширився ісламізм і панує шаріат (система релігійного права, що є частиною ісламської традиції й ґрунтується на священних текстах ісламу, зокрема на Корані та хадисах). Хан висміяв такі дописи.

Мер також зазначив, що провів власне дослідження дописів у соцмережах, які дискредитують Лондон. За його висновками, до цієї кампанії причетні іноземні урядові структури.

Варто зауважити, що ще у квітні мер Лондона закликав британських дипломатів, які працюють у різних куточках світу, допомогти протидіяти "дезінформації та брехні" щодо столиці, які за його словами, поширює Трамп.

Також зазначимо, що тривала публічна ворожнеча між Трампом і Ханом сягає щонайменше 2015 року, коли Хан засудив обіцянку Трампа ввести заборону на в'їзд для громадян кількох країн з мусульманською більшістю.

Нещодавно Трамп прокоментував політичну ситуацію у Великій Британії та заявив, що у прем’єр-міністра країни Кіра Стармера "великі проблеми".