В Киев прибыла глава дипломатии ЕС Кая Каллас

Глава европейской дипломатии Кая Каллас в понедельник, 13 октября, прибыла с визитом в Киев.

Об этом она сообщила в своем Х, пишет "Европейская правда".

На опубликованном Каллас фото видно, что на киевском железнодорожном вокзале главного дипломата ЕС встречал министр иностранных дел Андрей Сибига.

Ukrainians inspire the world with their courage.

Their resilience calls for our full support.



I am in Kyiv today for talks on financial and military support, the security of Ukraine’s energy sector, and holding Russia accountable for its war crimes. pic.twitter.com/xQ3juq9aTT – Kaja Kallas (@kajakallas) October 13, 2025

"Сегодня я нахожусь в Киеве для проведения переговоров по финансовой и военной поддержке, безопасности энергетического сектора Украины и привлечению России к ответственности за военные преступления", – подчеркнула Каллас.

Она также отметила мужество украинского народа, которым он "вдохновляет весь мир".

"Их стойкость требует нашей полной поддержки", – добавила Каллас.

Недавно Каллас подчеркивала важность продолжать и увеличивать поддержку Украины, поскольку она не сможет самостоятельно победить в войне против РФ.

Кроме того, комментируя последние российские атаки, Каллас отмечала, что так Россия маскирует свое неудачное летнее наступление.