В Киев прибыла глава дипломатии ЕС Кая Каллас

Новости — Понедельник, 13 октября 2025, 10:00 — Ирина Кутелева

Глава европейской дипломатии Кая Каллас в понедельник, 13 октября, прибыла с визитом в Киев.

Об этом она сообщила в своем Х, пишет "Европейская правда".

На опубликованном Каллас фото видно, что на киевском железнодорожном вокзале главного дипломата ЕС встречал министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Сегодня я нахожусь в Киеве для проведения переговоров по финансовой и военной поддержке, безопасности энергетического сектора Украины и привлечению России к ответственности за военные преступления", – подчеркнула Каллас.

Она также отметила мужество украинского народа, которым он "вдохновляет весь мир".

"Их стойкость требует нашей полной поддержки", – добавила Каллас.

Недавно Каллас подчеркивала важность продолжать и увеличивать поддержку Украины, поскольку она не сможет самостоятельно победить в войне против РФ.

Кроме того, комментируя последние российские атаки, Каллас отмечала, что так Россия маскирует свое неудачное летнее наступление.

