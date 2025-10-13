В ЄС сподіваються на початок "нового розділу" після звільнення заручників з полону ХАМАС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила сподівання, що звільнення бойовиками ХАМАС утримуваних з 2023 року заручників дозволить "перегорнути сторінку" і "почати новий розділ".

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава ЄК написала у своєму Х.

Фон дер Ляєн зазначила, що звільнення заручників з полону ХАМАС стало "моментом чистої радості для їхніх родин".

"І момент полегшення для всього світу. Це означає, що можна перегорнути сторінку. Можна почати новий розділ", – підкреслила вона.

За словами президентки Єврокомісії, Європа повністю підтримує мирний план, розроблений США, Катаром, Єгиптом і Туреччиною.

"Укладення угоди, що поклала край війні, сьогодні в Шарм-ель-Шейху стане історичною віхою. Ми готові сприяти її успіху, використовуючи всі наявні в нашому розпорядженні засоби", – заявила фон дер Ляєн.

Серед таких засобів вона, зокрема, назвала надання підтримки в галузі управління та реформування Палестинської адміністрації.

Крім того, фон дер Ляєн запевнила, що ЄС відіграватиме "активну роль у групі донорів Палестини", а також надасть фінансування для відновлення Гази.

Нагадаємо, зранку 13 жовтня ХАМАС звільнив і передав Червоному Хресту перших сім із двадцяти живих заручників.

Заручників звільняють у рамках угоди про припинення вогню, досягнутої за участю адміністрації президента США Дональда Трампа.