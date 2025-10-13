В ЕС надеются на начало "новой главы" после освобождения заложников из плена ХАМАС

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что освобождение боевиками ХАМАС удерживаемых с 2023 года заложников позволит "перевернуть страницу" и "начать новую главу".

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава ЕК написала в своем Х.

Фон дер Ляйен отметила, что освобождение заложников из плена ХАМАС стало "моментом чистой радости для их семей".

"И момент облегчения для всего мира. Это означает, что можно перевернуть страницу. Можно начать новую главу", – подчеркнула она.

По словам президента Еврокомиссии, Европа полностью поддерживает мирный план, разработанный США, Катаром, Египтом и Турцией.

"Заключение соглашения, положившего конец войне, сегодня в Шарм-эль-Шейхе станет исторической вехой. Мы готовы способствовать ее успеху, используя все имеющиеся в нашем распоряжении средства", – заявила фон дер Ляйен.

Среди таких средств она, в частности, назвала оказание поддержки в области управления и реформирования Палестинской администрации.

Кроме того, фон дер Ляйен заверила, что ЕС будет играть "активную роль в группе доноров Палестины", а также предоставит финансирование для восстановления Газы.

Напомним, утром 13 октября ХАМАС освободил и передал Красному Кресту первых семь из двадцати живых заложников.

Заложников освобождают в рамках соглашения о прекращении огня, достигнутого при участии администрации президента США Дональда Трампа.