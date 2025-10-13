Макрон відмовився залишити посаду президента Франції
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що продовжить виконувати свої обов'язки, щоб забезпечити стабільність у країні.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Макрон сказав по прибутті до Єгипту, його цитує Reuters.
Таким чином Макрон проігнорував заклики опозиції до відставки на тлі політичної кризи, з якою останнім часом стикається Франція.
"Ніколи не забувайте, що мандат, наданий французьким народом, полягає в тому, щоб служити, служити і служити, давати відповіді на питання звичайних французів і робити все можливе для незалежності Франції", – підкреслив він.
Макрон додав, що на своїй посаді він продовжить "забезпечувати стабільність".
Нагадаємо, Франція занурилася у ще глибшу політичну кризу з 6 жовтня, коли нещодавно призначений прем’єром Лекорню, соратник Макрона, подав у відставку. Пояснюючи своє рішення, Лекорню заявив, що не міг очолювати уряд, коли умови управління країною "не виконані".
Пізно ввечері 10 жовтня Макрон після тривалих консультацій з головними політичними силами перепризначив Лекорню на посаду прем’єр-міністра.
Після перепризначення він заявив, що зробить усе можливе, щоб покласти край політичній кризі.
