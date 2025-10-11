Перепризначений прем’єр Франції хоче покласти край політичній кризі

У Франції Себастьєн Лекорню, якого президент Емманюель Макрон перепризначив прем’єр-міністром, заявив, що зробить усе можливе, щоб покласти край політичній кризі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму Х.

Лекорню зазначив, що "з почуття обов'язку" приймає доручення, покладене Макроном: "зробити все можливе, щоб до кінця року Франція отримала бюджет і були вирішені проблеми повсякденного життя наших співвітчизників".

"Необхідно покласти край цій політичній кризі, яка викликає роздратування французів, і цій нестабільності, яка завдає шкоди іміджу Франції та її інтересам", – підкреслив він.

Він також озвучив умови, за дотримання яких це буде можливо.

Усі питання, порушені під час консультацій, проведених останніми днями, винесуть на обговорення в парламенті.

Відновлення наших державних фінансів залишається пріоритетом для нашого майбутнього і нашого суверенітету.

Усі амбіції є законними і корисними, але ті, хто увійде до складу уряду, повинні будуть взяти на себе зобов'язання відсторонитися від президентських амбіцій на 2027 рік;

Нова урядова команда повинна буде уособлювати оновлення та різноманітність компетенцій.

Пізно ввечері 10 жовтня Макрон після тривалих консультацій з головними політичними силами перепризначив Лекорню на посаду прем’єр-міністра.

Нагадаємо, Франція занурилася у ще глибшу політичну кризу з 6 жовтня, коли нещодавно призначений прем’єром Лекорню, соратник Макрона, подав у відставку. Пояснюючи своє рішення, Лекорню заявив, що не міг очолювати уряд, коли умови управління країною "не виконані".

Читайте детальніше у статті, як Макрон втрачає контроль у Франції та чи уникне він перевиборів.