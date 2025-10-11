Макрон перепризначив Лекорню прем’єром

Французький президент Емманюель Макрон перепризначив Себастьяна Лекорню на посаду прем’єр-міністра.

Про це йдеться в офіційній заяві офіса Макрона, пише "Європейська правда".

Пізно ввечері 10 жовтня Макрон після тривалих консультацій з головними політичними силами перепризначив Лекорню на посаду прем’єр-міністра.

Тоді ж він доручив Лекорню сформувати уряд.

Нагадаємо, Франція занурилася у ще глибшу політичну кризу з 6 жовтня, коли нещодавно призначений прем’єром Лекорню, соратник Макрона, подав у відставку. Пояснюючи своє рішення, Лекорню заявив, що не міг очолювати уряд, коли умови управління країною "не виконані".

10 жовтня Макрон провів зустрічі з лідерами всіх французьких партій, представлених у парламенті.

Серед них не було представників крайньої лівої "Нескореної Франції" та ультраправого "Національного обʼєднання", бо ті виступають за розпуск парламенту.

