Макрон отказался покинуть пост президента Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что продолжит выполнять свои обязанности, чтобы обеспечить стабильность в стране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Макрон сказал по прибытии в Египет, его цитирует Reuters.

Таким образом Макрон проигнорировал призывы оппозиции к отставке на фоне политического кризиса, с которым в последнее время сталкивается Франция.

"Никогда не забывайте, что мандат, предоставленный французским народом, заключается в том, чтобы служить, служить и служить, давать ответы на вопросы обычных французов и делать все возможное для независимости Франции", – подчеркнул он.

Макрон добавил, что на своем посту он продолжит "обеспечивать стабильность".

Напомним, Франция погрузилась в еще более глубокий политический кризис с 6 октября, когда недавно назначенный премьером Лекорню, соратник Макрона, подал в отставку. Объясняя свое решение, Лекорню заявил, что не мог возглавлять правительство, когда условия управления страной "не выполнены".

Поздно вечером 10 октября Макрон после длительных консультаций с главными политическими силами переназначил Лекорню на должность премьер-министра.

После переназначения он заявил, что сделает все возможное, чтобы положить конец политическому кризису.

Читайте подробнее в статье, как Макрон теряет контроль во Франции и избежит ли он перевыборов.