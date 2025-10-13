ЄС виділить 10 млн євро на створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

Глава європейської дипломатії Кая Каллас оголосила про виділення 10 млн євро на створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

Про це вона оголосила під час пресконференції у Києві, пише кореспондентка "Європейської правди".

Каллас, яка 13 жовтня перебуває із візитом в українській столиці, оголосила про виділення перших 10 млн євро на створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

"Лідери Росії несуть відповідальність за цю війну, і не було б жодних воєнних злочинів, якби не було злочину агресії, тож не було б і жодних звірств. Тому ніхто не повинен залишитися без покарання за скоєні злочини. Примусова депортація дітей та зґвалтування є одними з найтемніших сторінок російської війни", – наголосила вона.

Окремо вона також оголосила про виділення ще 6 млн євро на підтримку дітей, депортованих Росією, та жертв сексуального насильства.

"Це допоможе забезпечити, щоб жертви цих злочинів отримали необхідну допомогу", – додала вона.

Нагадаємо, наприкінці червня генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе і президент Володимир Зеленський підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України.

Майбутній Спецтрибунал дозволить проводити розслідування проти найвищого керівництва держави, яке зазвичай захищене персональними імунітетами, але винесення вироків буде можливим лише після втрати ним посад.

Детально про домовленості щодо трибуналу читайте у статті "Нюрнберг для Путіна. Все про трибунал для верхівки РФ, який створюють у Гаазі".