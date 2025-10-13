ЕС выделит 10 млн евро на создание спецтрибунала по преступлению агрессии РФ

Глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила о выделении 10 млн евро на создание Специального трибунала по преступлению агрессии России.

Об этом она объявила во время пресс-конференции в Киеве, пишет корреспондент "Европейской правды".

Каллас, которая 13 октября находится с визитом в украинской столице, объявила о выделении первых 10 млн евро на создание Специального трибунала по преступлению агрессии России.

"Лидеры России несут ответственность за эту войну, и не было бы никаких военных преступлений, если бы не было преступления агрессии, поэтому не было бы и никаких зверств. Поэтому никто не должен остаться безнаказанным за совершенные преступления. Принудительная депортация детей и изнасилования являются одними из самых мрачных страниц российской войны", – подчеркнула она.

Отдельно она также объявила о выделении еще 6 млн евро на поддержку детей, депортированных Россией, и жертв сексуального насилия.

"Это поможет обеспечить, чтобы жертвы этих преступлений получили необходимую помощь", – добавила она.

Напомним, в конце июня генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе и президент Владимир Зеленский подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступлений агрессии против Украины.

Будущий Спецтрибунал позволит проводить расследования против высшего руководства государства, которое обычно защищено персональными иммунитетами, но вынесение приговоров будет возможным только после потери им должностей.

