Действующий премьер Молдовы отказался вновь возглавить правительство

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан отказался снова возглавлять правительство после соответствующего предложения правящей партии "Действие и солидарность", которая победила на парламентских выборах.

Об этом он заявил на пресс-конференции 13 октября, его цитирует NewsMaker, сообщает "Европейская правда".

Сначала спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что правящая партия хотела бы продолжить сотрудничество с Речаном.

"И мы хотели выдвинуть его в премьер-министры. Но господин Речан предупредил нас, что на этом его деятельность в правительстве заканчивается", – рассказал Гросу.

В свою очередь Речан отметил, что для него было честью получить предложение снова занять должность премьер-министра.

"Но я не собирался продолжать после окончания моего мандата. После того, как я откажусь и от кресла депутата, я намерен продолжить свою профессиональную деятельность в частном секторе. Это был этап, я не собирался продолжать карьеру в политике", – добавил он.

Напомним, 28 сентября в Молдове состоялись парламентские выборы. Согласно предварительным результатам, партия власти PAS может получить в парламенте 55 мест – то есть единоличное большинство.

