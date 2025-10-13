Більшість поляків вірять, що США стануть на їх захист у разі нападу Росії

Понад 60% поляків вважають, що американські війська прийшли б їм на допомогу в разі нападу Росії на Польщу.

Це випливає з останнього опитування CBOS для Dziennik Gazeta Prawna, передає "Європейська правда".

63,8% поляків переконані, що американські військові стануть на захист Польщі. Однак кожен четвертий респондент – 25,8% – не розраховує на допомогу військ з-за океану.

Опитування показує, що найбільше вірять у союзницькі зобов'язання американців перед Польщею люди з правими поглядами – 71,4% – і молодь. Рівень позитивних відповідей у двох наймолодших вікових групах перевищив 70%.

Найменш схильні вірити США люди середнього віку – 33% негативних відповідей, ті, хто декларує дуже високий інтерес до політики – 34,5% і виборці лівих партій – 31,3%.

Опитування проводилося за загальнонаціональною вибіркою 1 000 повнолітніх респондентів.

Інше опитування показало, що переважна більшість громадян Польщі каже, що залишиться в країні в разі російської агресії, але майже кожен третій може виїхати за кордон.

Згідно з іншим опитуванням, кожен другий громадянин Польщі вважає, що його країна не може довіряти президенту США Дональду Трампу в питаннях національної безпеки.