Большинство поляков верят, что США станут на их защиту в случае нападения России

Более 60% поляков считают, что американские войска пришли бы им на помощь в случае нападения России на Польшу.

Это следует из последнего опроса CBOS для Dziennik Gazeta Prawna, передает "Европейская правда".

63,8% поляков убеждены, что американские военные станут на защиту Польши. Однако каждый четвертый респондент – 25,8% – не рассчитывает на помощь войск из-за океана.

Опрос показывает, что больше всего верят в союзнические обязательства американцев перед Польшей люди с правыми взглядами – 71,4% – и молодежь – уровень положительных ответов в двух самых молодых возрастных группах превысил 70%.

Наименее склонны верить США люди среднего возраста – 33% отрицательных ответов, те, кто декларирует очень высокий интерес к политике – 34,5% и избиратели левых партий – 31,3%.

Опрос проводился по общенациональной выборке 1 000 совершеннолетних респондентов.

Другой опрос показал, что подавляющее большинство граждан Польши говорит, что останется в стране в случае российской агрессии, но почти каждый третий может выехать за границу.

Согласно другому опросу, каждый второй гражданин Польши считает, что его страна не может доверять президенту США Дональду Трампу в вопросах национальной безопасности.