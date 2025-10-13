Топделегація України вилетіла на переговори до США

Українська делегація на чолі з прем’єркою Юлією Свириденко вирушила на перемовини до Сполучених Штатів.

Як інформує "Європейська правда", про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак у своїх соцмережах.

Єрмак написав, що делегація, "очолювана прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, разом з секретарем РНБО Рустемом Умєровим" прямує до Вашингтона.

Раніше анонсували, що у складі делегації – також сам Єрмак та уповноважений із санкційної політики Владислав Власюк.

"На порядку денному – конкретні цілі, озвучені президентом Зеленським: оборона – зміцнення нашої ППО та ударних можливостей; енергетика – зміцнення стійкості перед зимою; санкції – новий тиск на агресора. Кінцева мета – незмінна: сталий та справедливий мир для України через примус Росії до завершення війни", – деталізував Андрій Єрмак.

Президент України Володимир Зеленський, анонсуючи візит, розповів, що планують говорити також про використання заморожених активів РФ на користь України.

За даними ЗМІ, ЄС хоче прискорити досягнення згоди щодо "репараційної позики" Україні з використанням заморожених російських активів.



