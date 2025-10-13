Топ-делегация Украины вылетела на переговоры в США

Украинская делегация во главе с премьером Юлией Свириденко отправилась на переговоры в Соединенные Штаты.

Как информирует "Европейская правда", об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своих соцсетях.

Ермак написал, что делегация, "возглавляемая премьер-министром Юлией Свириденко, вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым" направляется в Вашингтон.

Ранее анонсировали, что в составе делегации – также сам Ермак и уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк.

"На повестке дня – конкретные цели, озвученные президентом Зеленским: оборона – укрепление нашей ПВО и ударных возможностей; энергетика – укрепление устойчивости перед зимой; санкции – новое давление на агрессора. Конечная цель неизменна: устойчивый и справедливый мир для Украины через принуждение России к завершению войны", – детализировал Ермак.

Президент Украины Владимир Зеленский, анонсируя визит, рассказал, что планируют говорить также об использовании замороженных активов РФ в пользу Украины.

По данным СМИ, ЕС хочет ускорить достижение согласия по "репарационному займу" Украине с использованием замороженных российских активов.