ЄС поновить роботу своєї цивільної місії на кордоні між Газою і Єгиптом

Європейський Союз поновить роботу цивільної моніторингової місії на кордоні між сектором Гази та Єгиптом у контексті домовленості про зупинку бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

Каллас вранці 13 жовтня привітала звільнення заручників та зазначила, що подальша підтримка миру у секторі Гази – непросте завдання і мирний план потребує серйозної міжнародної підтримки.

"ЄС готовий зробити свій внесок. У середу ми поновимо цивільну місію з моніторингу пункту перетину кордону між Газою і Єгиптом. Місія може зіграти важливу роль у підтриманні припинення вогню", – написала вона.

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає війну в Газі офіційно завершеною.

Як відомо, Каллас у понеділок прибула з візитом до Києва. Вона оголосила, що ЄС виділить Україні додаткові 100 млн євро зимової допомоги, а також 10 млн євро – на створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ.