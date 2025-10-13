Укр Рус Eng

ЄС поновить роботу своєї цивільної місії на кордоні між Газою і Єгиптом

Новини — Понеділок, 13 жовтня 2025, 15:31 — Марія Ємець

Європейський Союз поновить роботу цивільної моніторингової місії на кордоні між сектором Гази та Єгиптом у контексті домовленості про зупинку бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

Каллас вранці 13 жовтня привітала звільнення заручників та зазначила, що подальша підтримка миру у секторі Гази – непросте завдання і мирний план потребує серйозної міжнародної підтримки. 

"ЄС готовий зробити свій внесок. У середу ми поновимо цивільну місію з моніторингу пункту перетину кордону між Газою і Єгиптом. Місія може зіграти важливу роль у підтриманні припинення вогню", – написала вона. 

Президент США Дональд Трамп заявив, що вважає війну в Газі офіційно завершеною.  

Як відомо, Каллас у понеділок прибула з візитом до Києва. Вона оголосила, що ЄС виділить Україні додаткові 100 млн євро зимової допомоги, а також 10 млн єврона створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ.

