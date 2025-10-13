ЕС возобновит работу своей гражданской миссии на границе между Газой и Египтом

Европейский Союз возобновит работу гражданской мониторинговой миссии на границе между сектором Газы и Египтом в контексте договоренности об остановке боевых действий между Израилем и ХАМАС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила главный дипломат ЕС Кая Каллас.

Каллас утром 13 октября приветствовала освобождение заложников и отметила, что дальнейшая поддержка мира в секторе Газы – непростая задача и мирный план требует серьезной международной поддержки.

"ЕС готов сделать свой вклад. В среду мы возобновим гражданскую миссию по мониторингу пункта пересечения границы между Газой и Египтом. Миссия может сыграть важную роль в поддержании прекращения огня", – написала она. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает войну в Газе официально завершенной.

Как известно, Каллас в понедельник прибыла с визитом в Киев. Она объявила, что ЕС выделит Украине дополнительные 100 млн евро зимней помощи, а также 10 млн евро – на создание спецтрибунала по преступлению агрессии РФ.